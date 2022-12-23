В декабре в столице выпала почти двухмесячная норма осадков. На прошлой неделе в Москве прошел многодневный снегопад, однако жители города недолго наслаждались белоснежной красотой и ..

В декабре в столице выпала почти двухмесячная норма осадков. На прошлой неделе в Москве прошел многодневный снегопад, однако жители города недолго наслаждались белоснежной красотой и завалами.В столицу пришла оттепель – температура поднялась до плюс двух градусов, плюс периодически идут дожди. Улицы города затопило. Как сообщает , декабрь 2022 года – самый влажный с начала 21-го века.