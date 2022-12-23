В Александрове против 22-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу. В ходе патрулирования госавтоинспекторы остановили

В Александрове против 22-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу. В ходе патрулирования госавтоинспекторы остановили автомобиль “Форд”. У парня за рулем не было прав, но чтобы не получить административку, он попытался всучить сотруднику ГИБДД 5 тысяч рублей. На предупреждение сотрудника полиции о том, что дача взятки –