Для питомцев центра животных “Валента” еще не все потеряно. Возможно, они получат новый дом в муниципальном приюте. Об этом заявили в департаменте ветеринарии. Областные чиновники уже

Для питомцев центра животных “Валента” еще не все потеряно. Возможно, они получат новый дом в муниципальном приюте. Об этом заявили в департаменте ветеринарии. Областные чиновники уже подготовили обращение в администрацию Владимира о помощи. Пока его строительство – в планах. Но место уже выбрали на улице Мещерская, в так называемой “Яме”. Вопрос только в том –