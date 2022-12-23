Открытки с изображением ангелов-хранителей̆, которых с молитвой̆ нарисовали дети в рамках акции Крылья ангела, были освящены в Патриаршем Соборе во имя Воскресения Христова — Главном храме Вооруженных Сил России 22 декабря. После этого они отправились бойцам в зону СВО.

Открытки с изображением ангелов-хранителей̆, которых с молитвой̆ нарисовали дети в рамках акции Крылья ангела, были освящены в Патриаршем Соборе во имя Воскресения Христова — Главном храме Вооруженных Сил России 22 декабря. После этого они отправились бойцам в зону СВО.Акция Крылья ангела проходит по всей стране в рамках проекта За тебя, Россия. Мы — твоя семья!. Дети рисуют ангела-хранителя таким, каким себе его представляют.Радует, когда проводятся такие мероприятия в масштабах всей страны. Это говорит о том, что вера у нас жива, все слава Богу, Господь с нами. Мы должны объединить свои внутренние и душевные резервы, свою душевную силу, объединить свои молитвы и, конечно же, молиться, молиться и еще раз молиться, — сказал Иерей Александр Палазник, который проводил освящение.Руководитель РОО Объединение многодетных семей города Москвы Наталья Карпович отметила, что в этом году участники акции знали, что лучшие работы будут напечатаны в виде открыток и отправятся в зону специальной военной операции бойцам и мирным жителям.В этом году все дети по всей России писали ангелов-защитников для тех, кто сегодня защищает нас с вами. Мы очень хотим, чтобы эти ангелы-хранители от наших сердец, от нашей любви дошли до наших близких и родных, которые сейчас там. В большом проекте За тебя, Россия. Мы — твоя семья! мы объединились и всю свою любовь отдали нашим ребятам, — поделилась Карпович.Впервые акция Крылья ангела была организована РОО Объединение многодетных семей̆ города Москвы в 2014 году с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ней приняли участие более 300 детей̆ из многодетных семей города Москвы. За девять лет проведения акции нарисовано более 250 000 ангелов-хранителей̆ по всей̆ стране.Рисунки детей поражают до глубины дущи и пронизаны искренностью и теплотой. Уверена, что они станут настоящим оберегом для наших бойцов. Я тоже принимала участие в акции и рада, что среди открыток теперь есть и мой рисунок. Наталья Карпович проводит замечательную добрую акцию, которая никого не может оставить равнодушным, рада, что с каждым годом количество участников растет, – отметила координатор партпроекта Женское движение Единой России в Москве, замруководителя исполкома Московского реготделения партии Ирина Елиферова. – Московское отделение Единой России регулярно в рамках гуманитарной миссии привозит рисунки детей на фронт, и военные пересматривают их, всегда носят с собой и, конечно, это придает им в том числе силы в борьбе за нашу общую Победу. Открытки с ангелами тоже очень скоро прилетят к военным и будут защищать их.14-летняя Алёна Стекольщикова из района Строгино Северо-Западного округа поделилась, что рисовала картину изначально с посылом заботы и добра: Мне очень приятно, что моя работа может как-то помочь военнослужащим. А 17-летняя Марина Воробьеваиз Южного административного округа принимала участие в акции уже пятый раз и очень обрадовалась, что в этом году ее рисунок стал открыткой: Я изобразила ангела на небе, чтобы он охранял не какого-то определенного человека, а всех людей. Хотела бы, чтобы рисунок стал талисманом для военных.