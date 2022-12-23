Прокурор возбудил дело по статье самоуправство.

В Кольчугинском районе чиновника накажут за использование служебной машины в личных целях. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По закону, представители власти не имеют права брать государственное имущество для своих нужд. Однако начальник МКУ «Отдел административно-хозяйственного обеспечения» администрации одного из сельских поселений был замечен в выходной день на служебном транспорте, который эксплуатировал не по назначению.Прокурор возбудил дело по статье самоуправство. Главе администрации внесено представление.