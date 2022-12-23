В районе Соколиной Горы в Москве ночью 23 декабря произошел пожар на территории воинской части. Возгорание началось в гаражном боксе, сообщает . Пожар успел распространиться на территории ..

В районе Соколиной Горы в Москве ночью 23 декабря произошел пожар на территории воинской части. Возгорание началось в гаражном боксе, сообщает .Пожар успел распространиться на территории 200 квадратных метров. По данным телеканала , в помещении хранили обмундирование и постельные принадлежности. К счастью, во время пожара никто не пострадал.