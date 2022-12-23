В Муроме модернизировали кадровый центр «Работа России». Это уже вторая площадка во Владимирской...

В Муроме модернизировали кадровый центр «Работа России». Это уже вторая площадка во Владимирской области, созданная по программе проекта "Содействие занятости" нацпроекта «Демография». На открытии побывала Юлия Шувалова.Найти работу стало проще. Кадровый центр в Муроме полностью цифровизировали. Составить резюме и подобрать интересующую вакансию теперь можно на сайте "Работа России".Ольга Веселовская, работодатель:- Всё на сайте. Сотрудники очень помогают в этом. И созваниваются, и пишут. Всю информацию доносят.Обновили и внутреннее пространство офисов. Есть сектор по работе с работодателями, зона ожидания, стойка администратора, зона приема. На модернизацию центра занятости израсходовали 14,5 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.Александра Петрова, клиент кадрового центра «Работа России»:- Очень приятно, что в городе в нашем происходят такие перспективные обновления.Карьерные и кадровые консультанты – основа модернизированной службы занятости. Они персонально подбирают комплексы сервисов для каждого клиента с учетом жизненной и бизнес-ситуации. Что позволяет значительно снизить уровень безработицы.Екатерина Костакова, директор Муромского филиала Центра занятости населения Владимирской области:- Уровень трудоустройства обратившихся граждан вырос у нас вырос почти на 10%, если говорить по конкретным категориям - это люди с ограниченными возможностями по здоровью или выпускники.На данный момент из числа обратившихся в служб занятости трудоустроено 77% жителей региона. А для тех, кто сейчас в поиске открыты свыше 16 тысяч вакансий.Андрей Григорьев, директор Департамента труда и занятости населения Владимирской области:- На сегодняшний день у нас самая низкая безработица, это признали даже на федеральном уровне. Такого за историю Владимирской области никогда не было. У нас на учете в качестве без работы стоит 4100 человек, а уровень безработицы экономически активного населения 0,6%. На одну вакансию 0,3 человека.В 2023 году область, в числе 17 регионов, включена в проект комплексной модернизации. Все центры занятости отремонтируют по единому стандарту и внедрят централизованную модель управления.Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"