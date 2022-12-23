Исследования показали якобы неэффективность популярного препарата от простуды и гриппа.

Специалисты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США обратились с просьбой убрать с аптечных прилавков порошок от простуды и гриппа Theraflu, антигистаминный препарат Benadryl, отхаркивающее Mucinex и жаропонижающий препарат Tylenol.По данным последних исследований, все эти лекарства, имеющие в своём составе противоотёчное вещество фенилэфрин, не имеют обещанного производителями эффекта.Впервые в США фенилэфрин начали применять в фармакологии в 1938 году, а в 1976 году препараты с этим веществом исключили из списка отпускаемых по рецепту. Сейчас фенилэфрин используется при изготовлении более 260 медицинских препаратов.На сегодняшний день написано четыре исследования в которых утверждается, что это вещество действует как плацебо. Учёные полагают, что фенилэфин метаболизируется в крови человека, и из-за этого не попадает в кровоток в количестве, способном сузить сосуды, пишет РБК.