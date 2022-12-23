Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ковровское ГТА
Напал на таксиста, угнал автомобиль и...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ковровское ГТА
Напал на таксиста, угнал автомобиль и совершил ДТП. Подробности ночной погони за преступником в Ковровском районе.
- Волшебный груз
Сладкий груз для детей Докучаевска. Как встречали владимирских Деда Мороза и Снегурочку на Донбассе?
- Интернет-калейдоскоп
Обычная декабрьская неделя в регионе: лопаты, ватрушки, медведи. Чем делились и что обсуждали жители региона в Сети?