Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Ночь, нож, погоня Нападение на...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Ночь, нож, погоняНападение на таксиста, угон, попытка скрыться, ДТП. Подробности ночной погони за преступником.- Передовой роддомНа страже здоровья и жизни мам и малышей. Владимирский роддом №2 входит в новый год обновлённым.- С верой в чудоИ добрые волшебники бывают не только в сказке. Волонтёры подарили праздник детям мобилизованных земляков.