Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Ночь, нож, погоня
Нападение на...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Ночь, нож, погоня
Нападение на таксиста, угон, попытка скрыться, ДТП. Подробности ночной погони за преступником.
- Передовой роддом
На страже здоровья и жизни мам и малышей. Владимирский роддом №2 входит в новый год обновлённым.
- С верой в чудо
И добрые волшебники бывают не только в сказке. Волонтёры подарили праздник детям мобилизованных земляков.