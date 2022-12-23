Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра: - ЗС Итоги Последнее в этом году заседание...

Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:- ЗС ИтогиПоследнее в этом году заседание областных парламентариев. В повестке: бюджет на следующий год и аварийные отключения света.- Праздник для ДонбассаПодарки из областного центра доехали до Докучаевска. Как встретили владимирских Деда Мороза и Снегурочку на Донбассе?- Будущие журналистыИ студенческая телестудия за кадром. Как работает медиацентр ВлГУ?