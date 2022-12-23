Владимирская область попала в зону аномальных погодных явлений. В ближайшие два дня температура во...

Владимирская область попала в зону аномальных погодных явлений.В ближайшие два дня температура во Владимирской области будет держаться выше нулевой отметки, около +1…+2°. По словам синоптиков, температура выше обычных показателей декабряЗавтра к дождям будет примешиваться снег, а затем температура понизится до −4…−6°.Впрочем, морозы продержатся недолго, и в середине следующей недели центральные области ждёт новая волна потепления.Фото www.pxfuel.com