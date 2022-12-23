Владимирские Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки детям Докучаевска - города ДНР, подшефного...

Владимирские Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки детям Докучаевска - города ДНР, подшефного нашему региону. Как провожали и встречали праздничную делегацию на Донбассе, расскажет Мария Платанюк.Сладкий груз к Новому году. Сотни и сотни коробок с конфетами и шоколадом из Владимирской области отправляются на Донбасс. В подшефный Докучаевск. Создать праздничное настроение детям помогли парламентарии от нашего региона.Владислав Курлов, волонтёр "Единой России":- Впереди - новогодние праздники. Поэтому депутаты ГосДумы Григорий Аникеев, Алексей Говырин и Игорь Игошин не могли остаться в стороне и закупили около двух тысяч сладких подарков для юных жителей нашего подшефного города Докучаевск. В такое непростое время очень важно подарить детям радость новогоднего праздника.В Докучаевск этим же автобусом отправились и активисты. Доставить и вручить подарки- главная задача. Сергей Цунский и Екатерина Ильинская- волонтёры фонда "Близкие люди"- на Донбасс ехали впервые. Причём в ролях- самых сказочных и добрых- Деда Мороза и Снегурочки. "Вестям" зимние волшебники перед отъездом признавались: для них это действительно рейс "особого значения".Сергей Цунский, волонтер благотворительного фонда «Близкие люди»:- Главная цель - создать праздник детям. Праздничное настроение. Принести такую поддержку моральную, эмоциональную им. Внести дух весёлости. Мирной жизни.Екатерина Ильинская, волонтер благотворительного фонда «Близкие люди»:- Дети, которые жили 8 лет в такой ситуации, не видя любви, ласки. И хотя бы частицу любви, ласки им принести. Сказать, что Дед Мороз и Снегурочка тоже есть.Долгий путь позади. Так встречали волонтёров в Докучаевске. Городе, который отныне часть большой российской семьи. Владимирская новогодняя делегация посетила семейный детский дом, а затем вручила подарки в докучаевском Доме культуры имени Пушкина. Дети, которые так соскучились по празднику, читали стихи и водили хороводы.Вместе с владимирцами детей поздравили глава Докучаевска Александр Качанов и его первый заместитель, наш земляк- Александр Захаров. Кроме сладких презентов ребятам, в их числе и дети - сироты, вручили и такие долгожданные именные подарки. Деду Морозу они писали письма. Дети Донбасса мечтают о подъёмном кране, куклах, скейтбордах... Но больше всего о мирном небе и ... тишине.Мария Платанюк "Вести-Владимир".