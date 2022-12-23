На днях подвели итоги второго сезона программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Около 60 студенческих команд со всей России представили экспертам свои бизнес-проекты на итоговой

На днях подвели итоги второго сезона программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Около 60 студенческих команд со всей России представили экспертам свои бизнес-проекты на итоговой презентации в Москве. Команда студентов из Владимира также вышла в финал и представила свой стартап по созданию домашних мини-ферм. Цель программы «Я в деле» – научить студентов предпринимательской грамотности, помочь