Ранее автомобилистов привлекали к ответственности только после составления протокола.

Во Владимирской области автохамов будут штрафовать дистанционно. Об этом рассказал спикер Заксобрания Владимир Киселев.Депутаты единогласно поддержали нововведения. Они заключаются в том, что теперь будет достаточно фиксации припаркованной в запрещенном месте машины. Этим займутся автоматические средства фото или видеосъёмки.«Во Владимире уже тестируется автоматический комплекс, который будет ездить по улицам и снимать нарушителей. Постановление будет выноситься автоматически в виде электронного документа», - пояснил председатель ЗС.Ранее автомобилистов наказывали только после составления протокола.