Планируемый срок реализации проекта – 2023-2024 годы.

Во Владимире появится современный футбольный манеж. Крытый спортивный объект с искусственным покрытием будет предназначен для мини-футбола.Как рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области, возводить объект будет частный инвестор. Содействие окажет Агентство экономического развития.«Вчера, 22 декабря, стороны обсудили вопросы выделения земли под строительство и подведения коммуникаций», - уточнили в Белом доме.Точное место размещения манежа пока не называется. Срок реализации проекта – 2023-2024 годы.