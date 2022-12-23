Звонит телефон
- Алло, это синьор Род? Это Эрнесто, домоуправляющий вашей загородной
резиденции.
- Да, Эрнесто, это я. Что-нибудь случилось?
- Я просто хотел вам сказать, что ваш попугай.... он умер.
- Как умер? Мой попугай? Призер международных соревнований?
- Да, синьор.
- Черт, я на него угрохал уйму денег. От чего он умер?
- Он сьел тухлятины, синьор Род.
- Тухлятины? Кто его накормил тухлятиной?
- Никто, синьор. Он сам поклевал немого мяса с дохлой лошади.
- Какой лошади?
- Вашего арабского скакуна, синьор Род.
- Как, мой жеребец тоже мертв?
- Да, синьор. Он тащил телегу с водой и не выдержал.
- Ты что, с ума сошел? Какая телега с водой?
- Которой мы тушили пожар, синьор.
- Господи, пожар?
- Да, синьор, в вашем доме
еще анекдот!