Во Владимире на 1 день откроется отделение новогодней почты В Центральном парке Владимира завтра...

Во Владимире на 1 день откроется отделение новогодней почтыВ Центральном парке Владимира завтра на один день откроется отделение новогодней почты. Там пройдет акция "Отправь письмо Деду Морозу". Специально для этого выпущены открытки с изображениями главных волшебников зимы из разных регионов нашей страны.Выездное отделение будет работать в «Мастерской сказок», там установят специальный почтовый ящик. Открытку можно будет отправить бесплатно. Сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо, указать адрес и наклеить марку. Почта будет работать с 11 до 15 часов. Количество открыток ограничено.