Уголовное дело передано в суд.

Во Владимире 39-летнего жителя Пермского края осудят за растление 13 детей в интернете. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, с 2018 по 2020 года мужчина в соцсетях вступал в интимную переписку с подростками, отправлял им свои интимные фото и принуждал их к аналогичным действиям.Как уточняют коллеги из РИА , свою вину злоумышленник не признал, но следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд. Пермяку вменяют 13 эпизодов по четырём статьям.