В одном из районов города Владимира планируют построить современный крытый спортивный объект, где можно будет играть в мини-футбол на поле с искусственным покрытием. Деньги в этот проект

В одном из районов города Владимира планируют построить современный крытый спортивный объект, где можно будет играть в мини-футбол на поле с искусственным покрытием. Деньги в этот проект вложит инвестор. Поможет ему в этом Агентство экономического развития Владимирской области. Первая рабочая встреча состоялась 22 декабря. На ней обсуждались вопросы выделения земельного участка под строительство и подведения