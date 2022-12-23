Владимирский роддом номер два провожает уходящий год во всеоружии. По госконтракту учреждение...

Владимирский роддом номер два провожает уходящий год во всеоружии. По госконтракту учреждение заметно обновило парк медтехники. О том, какие технологии стоят на страже жизни и здоровья мам и малышей, в нашем материале.Ирина готовится стать мамой. Будет девочка, как заказывали. Новогодний подарок немного запоздает, но всё идет по плану, говорят врачи. Статус "заказа" они отслеживают с помощью аппарата кардиотокографии.Ирина Баранова, будущая мама:- Мне важно. Мало ли, что-то не так. Лучше заметить заранее. Они в больницу тогда положат, лечить начнут. // В любом случае нужно наблюдаться. Если надо, лучше полежать лишний раз.Новые фетальные мониторы в роддом поставила фирма "МедКредо". Оборудование экспертного класса позволяет проводить высокоточную диагностику плода уже с 28 недели беременности.Сергей Коробейников, региональный представитель компании "МедКредо":- Фетальный монитор "Уникос" это полностью отечественная разработка, созданная на базе научного центра имени Кулакова. Аппарат позволяет мониторировать двухплодную беременность, двух пациенток одновременно, что существенно сокращает время исследования. И, естественно, главной его целью является выявление патологии беременности на втором триместре и в начале третьего триместра.Роддом в этом году получил серьезное подкрепление. В родовых залах появились новые акушерские кровати, светильники, мониторы.Сергей Телегин, главврач роддома №2 г. Владимир:- Мы переоснастили детскую реанимацию, закупили туда транспортный кювез. Закупили туда трансформеры-кювезы, которые позволяют нам создать уже родившемуся ребенку все условия, которые он бы получал внутриутробно у мамы.))Современная техника снижает риски при оперативном вмешательстве, уменьшает травматичность родового процесса, помогает сохранить здоровье мамы и малыша. Чтобы беременность проходила легко и предсказуемо, а долгожданная встреча случилась вовремя.Дарья Давыдова. Андрей Синягин.