Во Владимире судебные приставы взыскали с больницы №2 страховую выплату в 10 тысяч рублей санитарке, заразившейся covid-19 во время работы. Суд установил, что женщина работала санитаркой и

Во Владимире судебные приставы взыскали с больницы №2 страховую выплату в 10 тысяч рублей санитарке, заразившейся covid-19 во время работы. Суд установил, что женщина работала санитаркой и воспитателем в детском инфекционном отделении. Она помогала медсестрам отводить детей, больных ковидом, на различные процедуры, где, видимо и подхватила болезнь. Работодатель отказался производить выплату, в связи с чем