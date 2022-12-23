Мэрия Владимира озвучила список водоемов, на которых запрещен массовый отдых, а также места, где порыбачить этой зимой будет можно. Выходить на лед запрещено там, где размещены

Мэрия Владимира озвучила список водоемов, на которых запрещен массовый отдых, а также места, где порыбачить этой зимой будет можно. Выходить на лед запрещено там, где размещены соответствующие знаки: 1. на реке Клязьме: – в местах водозабора филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ), МУП «Владимирводоканал»; – в местах сброса воды филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» в