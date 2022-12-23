Во Владимирской области будут судить бывшего директора завода за нанесенный предприятию ущерб в...

Во Владимирской области будут судить бывшего директора завода за нанесенный предприятию ущерб в размере 38,5 миллионов рублей.Перед судом предстанет бывший генеральный директор ООО «КЭМЗ», обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствияПо версии следствия, с апреля 2018 года по декабрь 2019 года Лебедев, являясь генеральным директором, действуя вопреки интересам завода, создал льготные условия при реализации выпускаемой продукции одной из коммерческих фирм, согласно которым трактора продавались по цене ниже, чем их прайсовая стоимость. Также, в декабре 2019 года обвиняемый путем заключения дополнительного соглашения предоставил данной фирме приоритетное право на реализацию продукции завода, а также полномочия по созданию дилерской сети в регионах, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области..Действиями Лебедева ООО «КЭМЗ» причинен ущерб на сумму около 38,5 миллионов рублей.По ходатайству следователя СК России на имущество обвиняемого наложен арест на сумму около 32,5 миллионов рублей.Фото https://www.pxfuel.com/