Во Владимирской области чиновника накажут за использование служебного автомобиля в личных...
Во Владимирской области чиновника накажут за использование служебного автомобиля в личных целях.
Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Установлено, что в нарушение требований закона начальник МКУ «Отдел административно-хозяйственного обеспечения» администрации одного из сельских поселений района самовольно использовал служебный автомобиль в выходной нерабочий день в личных целях без служебной необходимости, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Допущенное нарушение стало основанием для возбуждения прокурором в отношении виновного должностного лица дела об административном правонарушении. В адрес главы администрации прокурором внесено представление.
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