Во Владимирской области чиновника накажут за использование служебного автомобиля в личных...

Во Владимирской области чиновника накажут за использование служебного автомобиля в личных целях.Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Установлено, что в нарушение требований закона начальник МКУ «Отдел административно-хозяйственного обеспечения» администрации одного из сельских поселений района самовольно использовал служебный автомобиль в выходной нерабочий день в личных целях без служебной необходимости, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Допущенное нарушение стало основанием для возбуждения прокурором в отношении виновного должностного лица дела об административном правонарушении. В адрес главы администрации прокурором внесено представление.Фото https://www.pxfuel.com/