Во Владимирской области Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей мобилизованных земляков Праздник...

Во Владимирской области Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей мобилизованных земляковПраздник детям вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой подарили волонтеры Ресурсного центра добровольчества. Они посетили семьи мобилизованных земляков.- Дедушка Мороз, приходи к нам скорей!- Иду, иду, слышу!Они верили и ждали - и он пришел. Дед Мороз со Снегуркой обходят дома тех, кому сейчас особенно важно верить в добро, - детей мобилизованных и ребят из малообеспеченных семей.Глава семейства Антоновых работал фитнес-инструктором, сейчас физическая подготовка помогает ему на фронте. Повестка пришла мужу на работу, рассказывает Кристина. На следующий день он уже оставил родной дом. Спокойно, со словами "Кто, если не я?". Милана, где папа, пока не понимает. Разглядывает его фотографии, ждет. Благодаря волонтерам, этот Новый год девочке все же запомнится веселым и волшебным.Кристина Антонова, супруга мобилизованного:- Очень приятно, что есть такая помощь мобилизованным. Больше Новый год, конечно, для ребенка. Она-то не понимает, что супруг у меня на военной операции. Для ребенка, конечно, хочется и праздника, вот мы начали в садик ходить только с октября. У них там утренник. Ну, как бы для нее праздник, для нас-то не особо, у меня не новогоднее настроение. Но, тем не менее, жизнь идёт, продолжается.Помощь в выборе семей ресурсному волонтерскому центру оказали областной департамент социальной защиты и владимирский МФЦ.Сергей Попов, директор Ресурсного центра добровольчества:- На территории Владимирской области мы планируем поздравить порядка пятиста детей. Уже триста из них мы поздравили. Работа ведется, продолжаем делать добрые дела и осуществлять новогоднее чудо.А поздравляли детей настоящие волшебники - выпускники национального университета Дедов Морозов и Снегурочек.Дед Мороз и Снегурочка:- Сегодня мы поздравили три семьи, у которых папы находятся на специальной военной операции.- Конечно, мы хотели бы поздравить всех-всех без исключения, но, к сожалению, всех мы не успеваем поздравить, поэтому иногда посылаем своих помощников, но, безусловно, даже если мы к кому-то не придем, это не значит, что мы про вас забыли, мы обязательно желаем вам самого хорошего, и говорим вам о том, что загадывайте желания. Они обязательно исполнятся.Любовь Клюквина, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»