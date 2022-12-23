Во Владимирской области мужчина порезал таксиста и угнал такси, потому что торопился. Ночью к...

Во Владимирской области мужчина порезал таксиста и угнал такси, потому что "торопился".Ночью к госавтоинспекторам на стационарном посту ДПС в населённом пункте Сенинские Дворики в Ковровском районе прибежал мужчина с ранами на руках и шее. Он рассказал, что работает в такси и несколько минут назад пассажир порезал его ножом и угнал машину.Пострадавшему оказали первую помощь, вызвали "скорую" и объявили план «Перехват». Через полчаса такси обнаружили автодороге в Гороховецком районе. Пытаясь скрыться на территории Володарского района Нижегородской области, угонщик врезался в бетонное ограждение и был задержан, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Установлено, что 22-летний ранее судимый житель Республики Марий Эл находился в состоянии алкогольного опьянения.Он пояснил, что приехал в Ковровский район на заработки. Но ночью вдруг понадобилось ехать по неотложному делу домой. Вызвав такси, но не имея денег на оплату поездки, злоумышленник решил его угнать.Следователем МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело, задержанный заключен под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/