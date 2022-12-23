Во Владимирской области зафиксировано превышение порога заболеваемости гриппом и ОРВИ на 141,4% В этот период в больницы региона обратились 22 112 человек с признаками ОРВИ. Из них 9596 – дети. На

Во Владимирской области зафиксировано превышение порога заболеваемости гриппом и ОРВИ на 141,4% В этот период в больницы региона обратились 22 112 человек с признаками ОРВИ. Из них 9596 – дети. На прошлой неделе показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями вырос среди возрастных групп 7-14 лет (на 4,3%) и 15 лет и старше (на 26,7%). Превышение заболеваемости