Во Владимирской области на трассе М-7 фура врезалась отбойник.
В соцсетях появилось видео...
Во Владимирской области на трассе М-7 фура врезалась отбойник.
В соцсетях появилось видео последствий ДТП. На трассе М-7 «Волга» под Вязниками грузовой автомобиль снес отбойник.
Машина встала практически поперек встречной полосы. Также движение автомобилей затрудняют оторванные фрагменты дорожного ограждения. Как пишут очевидцы, авария произошла сегодня утром.
Подробности уточняются.
Видео – Подслушано Автомобилистов | Владимир, Вконтакте