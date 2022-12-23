Во Владимирской области на трассе М-7 фура врезалась отбойник. В соцсетях появилось видео...

Во Владимирской области на трассе М-7 фура врезалась отбойник.В соцсетях появилось видео последствий ДТП. На трассе М-7 «Волга» под Вязниками грузовой автомобиль снес отбойник.Машина встала практически поперек встречной полосы. Также движение автомобилей затрудняют оторванные фрагменты дорожного ограждения. Как пишут очевидцы, авария произошла сегодня утром.Подробности уточняются.Видео – Подслушано Автомобилистов | Владимир, Вконтакте