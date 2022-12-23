По всем фактам возбуждены административные дела.

Во время снегопадов и ледяных дождей жители шести районов Владимирской области больше суток сидели без света. К таким выводам пришла прокуратура, которая провела проверку по жалобам жителей.Выяснилось, что аварии на объектах электроснабжения в Селивановском, Гусь-Хрустальном, Гороховецком, Судогодском, Ковровском и Вязниковском районах устранялись дольше 24 часов.Так, в деревнях Митино и Радилово Судогодского района 11 декабря в 00:50 произошло отключение электричества. Подача электроэнергии была возобновлена лишь на следующий день в 14:23. В посёлке Головино случилась аналогичная история. Селяне ждали света с 21:30 11 декабря до 00:23 13 декабря. Длительность перебоев составила 37 и 26 часов соответственно.По всем фактам возбуждены административные дела.