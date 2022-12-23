За 2022 год в регионе будет отремонтировано 323 многоквартирных дома.

Во Владимирской области в 2022 году капитально отремонтируют 323 многоквартирных дома. Об этом рассказал гендиректор Фонда капремонта Сергей Гудков.К 23 декабря сданы 294 объекта. К концу года подрядчики завершат работу на оставшихся. На 100% выполнен план по разработке строительно-монтажной документации, проекты выполнены для 384 домов.В 2022 году энергоэффективный капремонт проведён в 64 МКД во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Кольчугино, Красной Горбатке, Меленках и Муроме.Кроме того, в 27 домах заменено 75 лифтов. До конца года планируется принять работы по замене ещё 61-го. Всего на эти цели за год потратят 317,6 млн рублей. Однако, есть опасения, что сотни кабин так и не удастся обновить.«Из 664 лифтов с истекшим сроком службы на специальных счетах находятся 590. Для их замены необходимо порядка 2 млрд рублей, а на многих счетах просто нет денег. Есть несколько вариантов решения: увеличить взнос и собрать нужную сумму, взять кредит на покупку нового оборудования, ну или перейти в «котёл». Решение за собственниками», - подчеркнул госслужащий.Добавим, что в 2023 году власти планируют отремонтировать 308 домов. С 1 января тариф до 8 рублей 40 копеек с квадратного метра.