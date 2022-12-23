С 24 декабря по 10 января электричка №6060 сообщением Вековка-Муром1 будет ходить по изменённому расписанию. Утренний поезд в этот временной промежуток будет следовать так: Вековка отпр. 04.35,
С 24 декабря по 10 января электричка №6060 сообщением Вековка-Муром1 будет ходить по изменённому расписанию. Утренний поезд в этот временной промежуток будет следовать так: Вековка отпр. 04.35, Заколпье 04.44-04.45, Золотковский 04.50,5-04.51, 232 км 04.55,5-04.56, Алферово 05.01-05.02, Добрятино 05.09-05.10, Максимовский 05.15,5-05.16, Бутылицы 05.22-05.23, Зимницы 05.28,5-05.29, Левино 05.32,5-05.33, Кондаково 05.38-05.39, Папулино 05.42,5-05.43, Амосово 05.46,5-05.47, Просинское 05.50,5-05.51, Стригино