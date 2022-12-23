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<a href="https://33live.ru/novosti/23-12-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-odna-iz-elektrichek-izmenit-svoyo-raspisanie.html" target="_blank">Во Владимирской области одна из электричек изменит своё расписание</a> - С 24 декабря по 10 января электричка №6060 сообщением Вековка-Муром1 будет ходить по изменённому расписанию. Утренний поезд в этот временной промежуток будет следовать так: Вековка отпр. 04.35,