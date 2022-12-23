Во Владимирской области осуждены похитители топлива из магистрального нефтепровода. В прошлом году...

Во Владимирской области осуждены похитители топлива из магистрального нефтепровода.В прошлом году отец и сын воровали дизельное топливо из магистрального нефтепродуктопровода АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Ковровском районе. Для чего произвели замаскированную несанкционированную врезку в него. Похитив 4,219 тонн солярки, злоумышленники причинили ущерб на сумму 175 088 рублей 50 копеек.Подсудимые признали вину в полном объеме, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/