Во Владимирской области отловлены 1883 безнадзорные собаки и 1401 возвращена на прежние места...

Во Владимирской области отловлены 1883 безнадзорные собаки и 1401 возвращена на прежние места обитания.В текущем году в регионе отловлены 1883 безнадзорные собаки, из них 1401 возвращена на прежние места обитания после вакцинации, чипирования и лечения.Сообщил сегодня исполняющий обязанности директора Департамента ветеринарии Александр Григорьев.Также он отметил, что Департамент готов участвовать в пристройстве оставшихся в приюте «Валента» животных новым владельцам и в другие приюты.В дальнейшем они могут быть переселены в государственный приют, который планируется построить во Владимире. Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации, определён участок в юго-западной части областной столицы – на улице Мещёрская, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com