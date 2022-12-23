В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, мокрый снег. Атмосферное...

В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, мокрый снег.Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%.Магнитное поле спокойное. Ветер южный, 5-13 м/с.Температура воздуха во Владимире и области в течение суток около 0 … +1.В этот день почитается память преподобного Даниила Столпника. У наших предков была традиция в этот день зажигать лампадку, как бы «прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы».Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.Фото: pxfuel.com/