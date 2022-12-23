Во Владимирской области построить ФАП мешает недостроенное первоначальным подрядчиком...

Во Владимирской области построить ФАП мешает недостроенное первоначальным подрядчиком здание.Прокуратурой региона установлено, что в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение» 20.06.2022 между ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» и ООО «НАНО-СИСТЕМЫ» заключен контракт на поставку и монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Суходол, стоимостью 4,9 млн руб.Далее выяснилось, что комплект поставленного модульного ФАПа не соответствует условиям заключенного контракта. Поставленный ФАП состоит из 4 блок-модулей, в то время как техническим заданием предусмотрена поставка ФАПа 6-модульной конструкции. В итоге, первоначальный контракт расторгнут, а подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков. Также возбуждено уголовное дело по статье "Ппокушение на мошенничество в особо крупном размере". И - с ООО НПЦ «Уралпромоборудование» - заключен новый контракт на поставку 6-ти модульного ФАПа в срок до 20 декабря, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Напомним, что в ноябрьском сюжете "Вестей" заместителем директора областного департамента здравоохранения Александром Жестковым было заявлено "быстровозводимый ФАП будет полностью готов уже на следующей неделе". А нарушение условий контракта вызвано обычной бюрократической ошибкой.Но вот уже заказчику и новому подрядчику опять объявлены предостережения о недопустимости нарушения сроков исполнения условий контракта. Хотя необходимое оборудование для ФАПа закуплено, нельзя приступить к строительно-монтажным работам. Дело в том, чтоо на месте установки ФАПа до сих пор стоит построенная ранее 4-х модульная конструкция.По результатам выезда исполняющим обязанности главы облпрокуратуры Андрея Жугина в адрес директора департамента здравоохранения региона внесено представление с требованием принять действенные меры, направленные на обеспечение реализации программного мероприятия национального проекта. Ситуация взята исполняющим обязанности прокурора области на личный контроль.Фото ГТРК "Владимир"