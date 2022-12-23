Во Владимирской области приставы взыскали деньги с больницы в пользу заболевшей ковидом...

Во Владимирской области приставы взыскали деньги с больницы в пользу заболевшей ковидом санитарки.Судебные приставы исполнили решение суда, который обязал городскую больницу №2 произвести страховую выплату в размере 10 000 рублей.Судом было установлено, что в медицинском учреждении женщина выполняла должностные обязанности санитара и воспитателя в детском инфекционном отделении. Она помогала медицинским сестрам отводить детей, которые болели ковидом, на рентген и процедуры, осуществлять забор крови и прочее. На рабочем месте женщина заразилась короновирусной инфекцией, что подтвердилось результатами лабораторного исследования. Однако, когда сотрудница больницы уведомила своего работодателя о перенесенном заболевании, тот отказал ей произвести выплату, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Суд, рассмотрев гражданское дело, постановил признать право на выплату. Сотрудник Управления ФССП России по Владимирской области предупредил руководство 2-ой больницы об ответственности. Чтобы избежать взыскания исполнительного сбора — медучреждение произвело страховую выплату в полном объеме в течение пяти дней.Фото https://www.pxfuel.com/