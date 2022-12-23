Во Владимирской области угонщик, напавший на таксиста, попал в ДТП В начале выпуска - о...

Во Владимирской области угонщик, напавший на таксиста, попал в ДТПВ начале выпуска - о резонансном происшествии в Ковровском районе. Злоумышленник в районе населённого пункта Сенинские дворики напал на водителя такси и угнал автомобиль.Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области:- Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что он работает в такси и несколько минут назад на него напал пассажир, порезал руки и шею ножом, а затем завладел автомобилем и скрылся. Инспекторы незамедлительно передали информацию в дежурную часть межмуниципального отдела Ковровский, а мужчине оказали первую помощь и вызвали скорую.- Дверь открывай, открывай дверь! Оружие есть при себе? Холодное?Это кадры оперативного задержания угонщика. Поймать его удалось благодаря плану "Перехват". Машину стражи порядка обнаружили в Гороховецком районе. И начали преследование. Погоня завершилась в Володарском районе Нижегородской области. Угонщик - им оказался 22-летний, ранее судимый мужчина - не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. На момент задержания владимирскими и нижегородскими инспекторами он был пьян.Полицейским житель республики Марий Эл пояснил, что приехал в Ковровский район на заработки. Однако, внезапно на малой родине у него появились неотложные дела. Денег не было, и он решил угнать такси. Возбуждено уголовное дело. Угонщик заключён под стражу.- Они за мной гнались, полицейские. Я не останавливался. Хотя и хотелось остановиться. Знал, что поймают всё равно. Так же продолжал путь. Не останавливаясь.