Госдума РФ приняла закон, который с 1 сентября 2023 года регулирует работу такси в регионах страны. Депутат Алексей Говырин рассказал о том, что изменится в работе водителей. 1. Водителям с

Госдума РФ приняла закон, который с 1 сентября 2023 года регулирует работу такси в регионах страны. Депутат Алексей Говырин рассказал о том, что изменится в работе водителей. 1. Водителям с непогашенными судимостями за насильственные действия запрещается водить такси; 2. За руль не пустят тех, кого лишали прав за последний год или имеющих более трех неоплаченных