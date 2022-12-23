Во Владимирской области в 2022 году 5 должностных лиц были уволены досрочно в связи с утратой...

Во Владимирской области в 2022 году 5 должностных лиц были уволены досрочно в связи с утратой доверияЗа первые 9 месяцев уходящего года пять должностных лиц были уволены досрочно в связи с утратой доверия. В областной прокуратуре подвели итоги надзора за борьбой с коррупцией.В суды направлено 122 иска на сумму более ста миллионов рублей. По итогам антикоррупционной экспертизы отменены или изменены свыше 600 нормативных правовых актов. Отмечаются негативные тенденции в работе силового блока. Серьезные нарекания вызывают сроки доследственных проверок и расследований дел, связанных со взяточничеством.