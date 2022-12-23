Во Владимирской области вынесен приговор за убийство собутыльника после расспросов о жизни за...

Во Владимирской области вынесен приговор за убийство собутыльника после расспросов о жизни за решеткой.Ленинским районным судом установлено, что в феврале осужденный и двое его знакомых распивали спиртные напитки в одном из домов СНТ «Владимирский городской сад № 2». Один из них стал задавать вопросы про отбывание наказания, которые он посчитал оскорбительными.В итоге, потерпевший получил несколько ударов табуретом по голове, левой руке и телу. И не менее двух ударов ножом в голову и не менее семнадцати - в туловище. Он скончался на месте происшествия. Кроме того, осужденный нанёс не менее двух ударов по туловищу и не менее одного удара стеклянной бутылкой по голове второго собутыльника, который пытался помешать убийству.Осужденный свою вину не признал, а выдвинул версию, что удары наносил только табуретом, а ножевые ранения убитому нанесены вторым пострадавшим.Согласившись с позицией государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В пользу сына потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com