Превышение эпидпорога составляет 141%.

Во Владимирской области за неделю ОРВИ и гриппом заразились более 22 тысяч человек. Превышение эпидпорога составляет 141%.Из 22112 заболевших более 9500 – это дети. Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован в возрастной категории 7-14 лет (на 4,3%) и у владимирцев от 15 лет и старше (на 26,7%). Чаще всего простуду подхватывают жители Владимира, Юрьев-Польского, Гусь-Хрустального, Собинского и Муромского районов.За семь дней Роспотребнадзор провёл 602 исследования. Выявлены 24 ещё случая свиного гриппа (всего - 93).Массовая вакцинация от гриппа завершена, но в частном порядке прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства и пунктах иммунизации, расположенных в общественных местах. Детей можно также привить в медкабинетах школ.