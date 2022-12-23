На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
10 — во Владимире
3 — в Муромском районе
6 — в Ковровском районе
1 — в Кольчугинском районе
2 — в Александровском районе
5 — в Гусь-Хрустальном районе
2 — в Киржачском районе
3 — в Камешковском районе
1 — в Меленковском районе
2 — в Вязниковском районе
1 — в Суздальском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178360 случаев заболевания.