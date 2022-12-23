На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 декабря 2022 года лабораторно подтверждено еще 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.10 — во Владимире3 — в Муромском районе6 — в Ковровском районе1 — в Кольчугинском районе2 — в Александровском районе5 — в Гусь-Хрустальном районе2 — в Киржачском районе3 — в Камешковском районе1 — в Меленковском районе2 — в Вязниковском районе1 — в Суздальском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178360 случаев заболевания.