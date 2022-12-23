Наталья Подольская откровенно рассказала о конфликтах в семье.

Наталья Подольская откровенно рассказала о конфликтах в семье.Семьей Владимира Преснякова многие восхищаются. Это один из примеров того, что в мире шоу-бизнеса все-таки есть крепкие браки. Пара поженилась больше десяти лет назад и воспитывает двух сыновей – Артемия и Ивана. Однако даже в таком идеальном союзе были проблемы – о них откровенно рассказала Наталья Подольская в одном из интервью.Рыжеволосая певица вспомнила момент появления на свет младшего сына Ивана в 2020-м году. Как выяснилось, рождение второго наследника было счастьем не для всех Пресняковых. Раздосадованным оказался старшенький Артемий, который в какой-то момент стал задавать неудобные вопросы, приводящие артистку в замешательство."Зачем вы его родили?" – говорил маленький Пресняков, который, видимо, приревновал Наталью Подольскую, да и отца тоже. Ведь новорожденные дети требуют много внимания! В тот момент мальчик отказался принимать ребенка. Но, к счастью, все это уже в прошлом.Сейчас, говорит певица, браться души друг в друге не чают. Но иногда Артемий все же выдает фразы, которые вновь шокируют певицу. Подрастающий наследник может сказать, мол, мама его ругает чаще, а потому младшего любит больше. Сначала Наталью Подольскую подобные высказывания со стороны наследника расстраивали, но со временем она поняла, что это просто-напросто детский шантаж.