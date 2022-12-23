Законодательное собрание Владимирской области подвело итоги работы за год. Во Владимире накануне...

Законодательное собрание Владимирской области подвело итоги работы за год.Во Владимире накануне прошло последнее в этом году заседание Законодательного Собрания. В повестке дня значилось порядка тридцати вопросов.Отдельно депутаты обсудили недавние перебои с электричеством и другие последствия снегопадов. По словам замгубернатора Сергея Волкова, представители сетевых компаний сработали оперативно. От деревьев расчищено две с половиной тысячи гектаров просек вдоль ЛЭП что в два раза больше плана этого года. На модернизацию сетевого хозяйства региона будет направлено 4 миллиарда рублей. Депутаты озаботились и состоянием Рпенского проезда. Сегодня его готовность- чуть более 50 процентов. Объект планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Если удастся перераспределить федеральные средства. Что же касается областного бюджета на следующий год, расходы- почти девяносто два миллиарда рублей, то в первую очередь деньги направят на здравоохранение: в том числе ремонт Суздальской ЦРБ и внедрение цифровой системы. Значительная часть бюджета пойдёт на сферу ЖКХ и ремонт муниципальных дорог.Михаил Максюков, председатель комитета Законодательного Собрания Владимирской области по бюджетной и налоговой политике:В целом бюджет получился достаточно осторожным. Тем не менее все обязательства, которые берёт на себя власть - будут профинансированы в необходимом объёме. В 23 год входим с хорошим бюджетом. // Тот путь, по которому сейчас идёт Владимирская обалсть под руководством Александра Авдеева, нашего губернатора, очень эффективен с точки зрения финансовых средств, особенно кредитов. На инфраструктуру, на то, что даст дополнительный доход в будущем. А не на то, чтобы сжечь, проесть эти средства сейчас. ))Отдельно нужно отметить закон, предложенный Президентом - заменить многочисленные выплаты семьям с детьми единым универсальным пособием. Оно будет включать в себя все предшествующие - на рождение первого ребёнка, выплаты многодетным и так далее. По предварительным подсчётам, на эту поддержку в регионе могут рассчитывать около 60 тысяч семей.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:Для того, чтобы обеспечить эти выплаты потребуются значительные денежные средства. Но подавляющее большинство этих денег - это федеральная субсидия. Область должна обеспечить софинансирование для того. чтобы эта выплата осуществлялась. И в нашем законе о бюджете эти средства также предусмотрены. Поэтому уже с Нового года можно будет разрозненные многочисленные выплаты заменять на единую универсальную.