Оставшийся жилой дом на пути строительства Рпенского проезда пока не расселен. Об этом рассказал заместитель губернатора области по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Сергей Волков

Оставшийся жилой дом на пути строительства Рпенского проезда пока не расселен. Об этом рассказал заместитель губернатора области по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Сергей Волков выступил перед депутатами ЗакСобрания области. По его оценке степень готовности будущей автомагистрали на сегодняшний день составляет 54 %. Самым же сложным и дорогостоящим участком будущей автомагистрали зам. губернатора назвал мост.