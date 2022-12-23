Лучших определяли по пяти номинациям.

Во Владимирской области 15 предприятий получили Золотой знак «100 лучших товаров России». Победителей конкурса наградили в Белом доме.Лучших определяли по пяти номинациям: еда, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения и услуги производственно-технического назначения.В результате эксперты знак качества получили:– Владимирский хлебокомбинат, Вязниковский хлебокомбинат, «Штраус» (Струнино);– «Кольчугинский мельхиор», НПК «Автоприбор», «М.МАРСО» (Киржач);– «Федеральный центр охраны здоровья животных» (Владимир), «РМ Нанотех» (Владимир), НПФ «Адгезив» (Владимир), «Гусевский арматурный завод «Гусар», «Владисарт» (Владимир), «Киржачская типография», НПО «ВОЯЖ» (Камешково);– Санаторий имени Абельмана (Ковровский район);– «Банковские продукты и консалтинг» (Владимир).