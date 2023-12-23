Администрация города Суздаля предупреждает об ограничении движения транспорта в новогодние...

Администрация города Суздаля предупреждает об ограничении движения транспорта в новогодние праздникиС 24 декабря 2023 года в Суздале стартует реализация федерального проекта «Суздаль – Новогодняя столица России». Две недели (до Рождества) центр Суздаля будет закрыт для транспорта. Об этом сообщает администрация города.Перекрытие улично-дорожной сети города в период проведения праздничных мероприятий планируется двумя способами с учётом количества гостей и жителей города, которые примут в них участие:С 07.00 часов 24.12.2023 года до 22.00 часов 07.01.2024 года движение автотранспортных средств будет перекрыто по улице Ленина от перекрёстка улицы Ленина с улицей Васильевская до перекрёстка улицы Ленина с улицей Кремлёвская. Перекрёстки вышеуказанных улиц останутся проездными. Объехать данный участок можно будет по восточному объезду города, а дальше по улицам Гоголя, Всполье, а также по улицам Виноградова, Калинина, Садовая, Энгельса, Нетёка, Васильевская.24.12.2023 с 07.00 часов до 22.00 часов, 31.12.2023 с 07.00 часов до 03.00 часов 01.01.2024, 07.01.2024 с 07.00 часов до 22.00 часов перекрытие движения автотранспортных средств будет организовано по улице Ленина от перекрёстка улицы Ленина с улицей Нетёка до перекрёстка улицы Ленина с улицей Виноградова, по улице Васильевская от перекрёстка улицы Ленина с улицей Васильевская до перекрёстка улицы Васильевская с улицей Садовая, а также по улице Кремлёвская, кроме спецтранспорта МЧС, специальных служб, медицинской помощи. На перекрёстках улицы Ленина с улицами Виноградова и Нетёка, улицы Васильевская с улицей Садовая будут установлены большегрузные автомобили. Также автомобили будут установлены на перекрёстке улицы Ленина с улицей Торговая площадь (у библиотеки), на перекрёстке улицы Васильевская и Торговая площадь (у KFC), на перекрёстке улицы Кремлёвская с улицей Лебедева. Объехать эти участки можно будет по улицам Энгельса, Нетёка, Садовая, Калинина. Улица Васильевская будет закрыта для автотранспорта от перекрёстка улицы Васильевская с улицей Садовая до перекрёстка улицы Васильевская с улицей Ленина, объехать можно будет по улицам Садовая, Энгельса, Калинина, Виноградова.Движение автотранспорта по улице Нетёка с 07.00 часов 24.12.2023 до 22.00 часов 07.01.2024 будет односторонним от улицы Ленина в сторону улицы Садовой.Движение автотранспорта по улице Энгельса с 07.00 часов 24.12.2023 до 22.00 часов 07.01.2024 также будет односторонним от бульвара Всполье в сторону улицы Ленина.По улице Старая будет ограничено движение автотранспорта 24.12.2023 с 07.00 часов до 22.00 часов, 31.12.2023 с 07.00 часов до 03.00 часов 01.01.2024, 07.01.2024 с 07.00 часов до 22.00 часов кроме служебного автотранспорта предприятий и организаций и жителей, проживающих на вышеуказанной улице.Улицу Теремки перекрываем с 07.00 часов 24.12.2023 до 22.00 часов 07.01.2024, кроме служебного автотранспорта предприятий и организаций, гостей и жителей, проживающих на вышеуказанной улице и гостей города, подлежащих заселению в гостиницы и гостевые дома. Проезд и выезд будет осуществляться по улице Старая.24 и 31 декабря текущего года, а также 07.01.2024 года улица Кремлёвская будет перекрыта для движения автотранспорта. Заехать и выехать жителям, работникам предприятий и организаций, ремесленникам можно будет до 08.00 часов утра и после 22.00 часов вечера.На период проведения праздничных мероприятий для гужевого транспорта и верховых лошадей будет запрещён проезд по улицам Варганова, Васильевская, Кремлевская, Лебедева, Ленина, Пушкарская, Нетёка, Толстого, Энгельса.Припарковать личные автомобили можно будет на городских парковках и дополнительных парковках.В праздничные дни в городе будет работать 10 парковок: на ул. Пожарского (между домами 2 и 4 по ул. Пожарского напротив Спасо-Евфимиева монастыря); ул. Коммунальный городок, д. 9 (территория Ризоположенского монастыря); Красная площадь, д. 1 для легкового транспорта (у здания администрации города); ул. Васильевская, д. 44 (территория Суздальского автовокзала); ул. Васильевская (между домами 34а и 34б по ул. Васильевская у Васильевского монастыря); ул. Виноградова (между домами 3 и 3а по ул. Виноградова); ул. Ленина, д. 22 (между домами 22 и 20А по ул. Ленина у Знаменской церкви); ул. Владимирская (на лугу вдоль ул. Владимирская); ул. Дмитриевская (на лугу за Музеем деревянного зодчества); ул. Ленина (территория за Ивановской заставой вдоль ул. Гоголя и ул. Профсоюзная).Фото: администрация города Суздаля