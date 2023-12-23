Его появление приурочено к новогодним каникулам.

В Суздале Владимирской области с 24 декабря начнет ходить бесплатный автобус, на котором можно доехать до мест празднования Нового года. Об этом сообщают в региональном правительстве.Маршрут временный. Его появление приурочено к новогодним каникулам. Он отправляется с автовокзала и следует до Красной площади.Первый рейс отъезжает в 10:05 часов. Последний - в 17:35. Транспорт ходит с интервалами в 30 минут.