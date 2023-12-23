Специальный автобус предоставляется бесплатно для того, чтобы жители и гости Суздаля могли легко добраться до места празднования нового года. Маршрут начинается от автовокзала, где можно

Специальный автобус предоставляется бесплатно для того, чтобы жители и гости Суздаля могли легко добраться до места празднования нового года. Маршрут начинается от автовокзала, где можно оставить личное авто, и заканчивается на Красной площади, сообщили в пресс-службе областного правительства. Временный маршрут действует все оставшиеся дни декабря и в январские праздники. Автобусы ездят с 10:05 до 17:35